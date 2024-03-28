İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,333
  • EURO
    35,0806
  • ALTIN
    2312.97
  • BIST100
    9079.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet normal sezonu galibiyetle kapattı!
Spor

Fenerbahçe Opet normal sezonu galibiyetle kapattı!

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son maçında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek normal sezonu lider kapattı.

28 Mart 2024 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet normal sezonu galibiyetle kapattı!
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son maçında Fenerbahçe Opet evinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi ve normal sezonu lider kapattı.

Sezonu lider kapatan Fenerbahçe Opet, gelecek sezon için CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Fedorovtseva, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Drca, Ada Germen Korkmaz)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı)

Setler: 19-25, 25-22, 25-21, 19-25, 15-10

Süre: 117 dakika (24, 28, 24, 24, 17)

  • fenerbahçe opet
  • eczacıbaşı dynavit
  • voleybol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.