Fenerbahçe Opet normal sezonu galibiyetle kapattı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son maçında Fenerbahçe Opet evinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi ve normal sezonu lider kapattı.
Sezonu lider kapatan Fenerbahçe Opet, gelecek sezon için CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Fedorovtseva, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Drca, Ada Germen Korkmaz)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı)
Setler: 19-25, 25-22, 25-21, 19-25, 15-10
Süre: 117 dakika (24, 28, 24, 24, 17)