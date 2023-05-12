Eda Erdem: Ligin sonuna doğru çok iyi karakter ortaya koyduk

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kazanılan şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, takım olarak kenetlendiklerini belirterek, "Ligin sonuna doğru çok iyi karakter ortaya koyduk" dedi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin ardından düzenlenen kupa töreninde en iyi orta oyuncu ödülünü de kazanan Eda Erdem Dündar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Üzerimden büyük bir yük kalktı diyebilirim. 15. senemi 6. şampiyonlukla bitiriyorum. İnişler-çıkışlarla zorlu bir lig oldu. Taraftar bize olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Bizler, hepimiz kenetlendik. Zaten çok güzel, karakterli bir takıma sahibiz. Hiçbir problem yaşamadık, herkesin bütün sezon odağı voleyboldu. Nasıl kazanabiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz? Sürekli taktik konuştuk. Sürekli voleyboldan bahsettik. Sonunda da kupaya uzandık" ifadelerini kullandı.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"



Sultanlar Ligi play-off yarı final ve final serisinde çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Eda, "Her yenilgi tecrübe ve gelişmedir. Biz Vakıfbank serisi olsun, Şampiyonlar Ligi serisi olsun çok iyi mücadele ettik ama bir yerde onlar bizden daha iyiydi, hak ederek kazandılar. Ligin sonuna doğru çok iyi karakter ortaya koyup bu şekilde 3. maçta şampiyonluğu kazanmak bence her takımın yapabileceği bir şey değildi. Bizde bu vardı, buna sahiptik. Kazandığımız için de çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaptan Eda Erdem, kariyer planlamasıyla ilgili de kontratının devam ettiğini söyledi.