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Spor

Fenerbahçe Opet rakibini sahadan sildi

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında karşılaştığı İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-71'lik skorla mağlup etti. Sarı lacivertliler ligde 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet rakibini sahadan sildi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-71 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Halil Erkoç, Haldun Çoban, Buğra Çağatay Savaş

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 12, Heal 2, Büşra Akgün 8, Alleyne 26, Hurt 17, Ecem Erk, Elif Emirtekin 1, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa 3

Fenerbahçe Opet: Atkins 17, Williams 10, Şerife Alperi Onar 9, Badiane 8, Charles 8, Sevgi Uzun 13, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 10, Tilbe Şenyürek 17

1. Periyot: 13-33

Devre: 32-58

3. Periyot: 54-77

  • Fenerbahçe Opet
  • İlkem Yapı Tarsusspor
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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