Fenerbahçe Opet, şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi

2025-2026 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet, Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen özel organizasyonda ağırlandı.

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Selim Akgül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı.

Şampiyon takımın dernek binasında coşkuyla karşılandığı organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, elde edilen başarının camia için büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

Gecede konuşan Dernek Başkanı Emin Selim Akgül, Fenerbahçe'nin sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle haklı bir şampiyonluk elde ettiğini ifade ederken, Euroleague Final Four öncesinde de takıma başarı dileklerini iletti.