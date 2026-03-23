  • Fenerbahçe Opet seriye galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet seriye galibiyetle başladı

Fenerbahçe Opet, play-off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin'i 73-62 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 25 Mart'ta Mersin'de oynanacak.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 20:38
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği ÇİMSA ÇBK Mersin'i 73-62 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı, 25 Mart Çarşamba günü saat 18.30'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mesut Öztürk, Yarkın Keskin, Özkan Talo

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Williams 12, Meesseman 22, McCowan 7, Allemand 17, Alperi Onar 2, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz, Olcay Çakır Turgut

ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 2, Beren Burke 12, Esra Ural Topuz 6, Vanloo 5, Iagupova 7, Sinem Ataş 12, Juskaite 16, Sventoraite 2, Manolya Kurtulmuş, Asena Yalçın

1. Periyot: 22-15

Devre: 37-31

3. Periyot: 58-46

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
