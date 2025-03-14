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Spor

Fenerbahçe Opet sezonu galibiyetle kapattı

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son hafta mücadelesinde evinde Danilos Pizza'yı 98-74 mağlup etti.

AA14 Mart 2025 Cuma 17:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet sezonu galibiyetle kapattı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Danilos Pizza'yı 98-74 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodunu 28-19 üstün tamamladığı mücadelede soyunma odasına 11 farkla 53-42 önde gitti.

İkinci yarıya çok etkili bir giriş yapan Fenerbahçe, 23. dakikada geride bıraktığı rakibine müsabakada bir daha öne geçme şansı vermedi.

Sarı-lacivertliler, final periyoduna 73-65 önde girdiği karşılaşmada parkeden 24 sayı farkla 98-74 galip ayrıldı.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Yarkın Keskin, Kadir Giray Esen

FENERBAHÇE OPET: Allemand 13, Sevgi Uzun 11, Williams 27, Badiane 11, Sabally 19, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut, İdil Saçalır, Alperi Onar 5, Tilbe Şenyürek 12, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

DANİLOS PİZZA: Henderson 13, Cooke 18, Ferda Yıldız 6, Walker 17, Mompremier 12, Hande Çelebi 1, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar, 3 Aysude Torcu

1. PERİYOT: 19-28

DEVRE: 42-53

3. PERİYOT: 73-65

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