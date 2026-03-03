İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Fenerbahçe Opet yarı final biletini kaptı
Spor

Fenerbahçe Opet yarı final biletini kaptı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet sahasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri'yi 95-59 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı.

AA3 Mart 2026 Salı 15:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet yarı final biletini kaptı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-59 yendi.

İlk mücadeleyi de 113-42 kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0'a getirerek ligde yarı finale yükseldi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman, Halil Ata Günal

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 13, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 18, Merve Uygül 2, Collier 12, Cansu Çolakoğlu 4, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3

Fenerbahçe Opet: Rupert 19, Tuana Vural 5, McCovan 4, McBride 7, Allemand 6, Ece Erginay 5, Williams 11, Selen Baş 2, Ayşe Yılmaz 7, Milic 17, Meltem Avcı Yılmaz 8, Sudenur Akarpa 4

1. Periyot: 17-24

Devre: 30-50

3. Periyot: 43-73

  • Fenerbahçe Opet
  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

