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Spor

Fenerbahçe Opet yarı finalde

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-56 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

AA28 Mart 2025 Cuma 17:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet yarı finalde
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-56 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Taner İbin, Batuhan Mert Gül

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 6, Dangerfield 18, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 14, Özge Bilgin, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Powers 4, Fall 11

Fenerbahçe Opet: Ece Erginay 5, Sudenur Akarpa 2, Sevgi Uzun 1, Olcay Çakır Turgut 4, Williams 14, İrem Erdik 2, İdil Saçalır 6, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Nikolina Milic 14, Tilbe Şenyürek 13, McBride 14

1. periyot: 17 - 25

Devre: 32 - 59

3. periyot: 44 - 80

Beş faulle çıkan: 31.41 Nikolina Milic (Fenerbahçe Opet)

  • Fenerbahçe Opet
  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • ING Kadınlar Süper Ligi

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