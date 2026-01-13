İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1455
  • EURO
    50,356
  • ALTIN
    6358.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet yarın Fransa deplasmanında
Spor

Fenerbahçe Opet yarın Fransa deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarın deplasmanda Fransız ekibi Basket Landes ile karşılaşacak.

AA13 Ocak 2026 Salı 10:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet yarın Fransa deplasmanında
ABONE OL

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ile mücadele edecek.

Mond de Marsan şehrindeki François Mitterrand Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonun ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-laciverti takım, ikinci turda mücadele ettiği F Grubu'ndaki iki maçını da kazadı.

Grup lideri Fenerbahçe, ikinci turda 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fransız temsilcisini yenerek namağlup ünvanını sürdürmeye çalışacak.

  • Basket Landes
  • Fenerbahçe Opet
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.