İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7268
  • EURO
    50,0898
  • ALTIN
    5933.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet yarın İspanya deplasmanında
Spor

Fenerbahçe Opet yarın İspanya deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur maçında Fenerbahçe Opet yarın İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet yarın İspanya deplasmanında
ABONE OL

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur ikinci maçında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Pabellon Principe Felipe'de oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Organizasyonda ilk turda C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-lacivertli takım, turdaki ilk maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Umana Reyer'i 96-48 mağlup etti.

Casademont Zaragoza ise İspanya'nın Valencia Basket ekibini 70-63 yenerek ikinci tura galibiyetle başladı.

  • Casademont Zaragoza
  • Fenerbahçe Opet
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.