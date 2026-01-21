İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Fenerbahçe Opet yarın İtalya deplasmanında

FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 4. maçında Fenerbahçe Opet yarın deplasmanda İtalyan ekibi Umana Reyer ile karşılaşacak.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet yarın İtalya deplasmanında
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu dördüncü maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Grupta daha önce play-off turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe Opet, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Umana Reyer ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında Fransa'nın Basket Landes ekibine deplasmanda 80-61 yenilmişti.

  • fenerbahçe opet
  • Umana Reyer
  • FIBA Avrupa Ligi

