25 Kasım 2025 Salı
Spor

Fenerbahçe Opet, yarın Olympiakos deplasmanında

FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe Opet yarın deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

AA25 Kasım 2025 Salı 10:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, yarın Olympiakos deplasmanında
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.

Grubunda 5'te 5 yapan sarı-lacivertli ekip, lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi garantilemişti.

Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Yunanistan temsilcisi ise 4. ve son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Olympiakos ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 94-73 mağlup etti.

