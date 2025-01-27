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Spor

Fenerbahçe Opet yarın Valencia deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet yarın deplasmanda ispanyol ekibi Valencia Basket ile karşılaşacak.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet yarın Valencia deplasmanında
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.

Pabellon Fuente de San Luis'deki müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

İlk turda çıktığı 6 maçı da kazanarak grubunu lider bitiren Fenerbahçe Opet, ikinci turdaki 5 maçını da kazanarak F Grubu'nda da liderliği garantiledi.

Bu turda tek yenilgisini Fenerbahçe Opet karşısında yaşayan İspanyol ekibi, ikinci sırada yer alıyor.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazandı.

  • Valencia Basket
  • Fenerbahçe Opet
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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