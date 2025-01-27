Fenerbahçe Opet yarın Valencia deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.
Pabellon Fuente de San Luis'deki müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.
İlk turda çıktığı 6 maçı da kazanarak grubunu lider bitiren Fenerbahçe Opet, ikinci turdaki 5 maçını da kazanarak F Grubu'nda da liderliği garantiledi.
Bu turda tek yenilgisini Fenerbahçe Opet karşısında yaşayan İspanyol ekibi, ikinci sırada yer alıyor.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazandı.