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Spor

Fenerbahçe Opet yeniden yarı finalde!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanşında konuk ettiği İtalyan ekibi Beretta Famila'yı 64-60 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 21:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet yeniden yarı finalde!
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila ekibini 64-60 mağlup etti.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 86-80 yenen sarı-lacivertli takım, 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.

Beretta Famila ise 6'lı Final'de çeyrek finale kaldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Blaz Zupancic (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Williams 16, Charles 12, Meesseman 19, Olcay Çakır, Badiane 6

Beretta Famila: Juhasz 8, Bestagno, Salaun 5, Dojkic 2, Laksa 25, Sottana 6, Verona 6, Andre 6, Keys 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 42-26

3. Periyot: 50-40

  • Fenerbahçe Opet
  • Kadın Basketbol
  • FIBA Avrupa Ligi

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