16 Ekim 2025 Perşembe
  • Fenerbahçe Opet yoluna 2'de 2 ile devam etti
Spor

Fenerbahçe Opet yoluna 2'de 2 ile devam etti

Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 75-72 mağlup etti.

16 Ekim 2025 Perşembe 22:35
Fenerbahçe Opet yoluna 2'de 2 ile devam etti
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i uzatmada 75-72 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, grupta ikide iki yaptı. Valencia Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Roig

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Sonia Teixeira (Portekiz), Domen Krajnc (Slovenya)

Valencia Basket: Buenavida 13, Romero 6, Iagupova 3, Carrera 17, Alexander 6, Araujo 2, Casas, Fam 17, Atkinson 3, Abdelkader 5, Lekovic

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 4, Allen 12, Billings 20, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 3, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6

1. Periyot: 24-13

Devre: 31-28

3. Periyot: 48-53

4. Periyot: 65-65

  • Fenerbahçe Opet
  • FIBA Avrupa Ligi
  • Valencia Basket

