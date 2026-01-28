İSTANBUL 14°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı 2 farkla geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı 69-67 mağlup etti.

28 Ocak 2026 Çarşamba 22:31
Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı 2 farkla geçti
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 69-67 mağlup etti ve liderliği garantiledi.

Altılı Final'i de daha önceden garantileyen sarı-lacivertli takım, 10. galibiyetini aldı. İspanyol temsilcisi ise 5. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman'ın 21, Gabby Williams'ın 15 ve Iliana Rupert'in 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Carla Leite'nin 12, Merritt Hempe'nin 11 ve Helena Pueyo'nun 10 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Mücadeleyi Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri takip ederek sarı-lacivertli takıma destek oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Hendrik Laas (Estonya), Sava Cetkovic (Karadağ)

Fenerbahçe Opet: Allemand 3, Sevgi Uzun 8, Williams 15, Rupert 10, Meesseman 21, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar 3, McCovan 6, Milic 1

Casademont Zaragoza: Leite 12, Ortiz 6, Hempe 11, Fingall 2, Pueyo 10, Bankole 4, Hermosa 2, Gueye 8, Mawuli 2, Vorackova 8, Flores 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 47-34

3. Periyot: 53-53

