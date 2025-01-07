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Spor

Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Valencia Basket

FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşılşacak.

AA7 Ocak 2025 Salı 09:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Valencia Basket
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu üçüncü maçında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 2 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

Valencia Basket ise önceki turda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken bu turda ise ilk 2 müsabakada sahadan galip ayrıldı.

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