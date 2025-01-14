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  • Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi ZVVZ USK Prag
Spor

Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi ZVVZ USK Prag

FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Çek ekibi ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak.

AA14 Ocak 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi ZVVZ USK Prag
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşılaşacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 3 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

Çekya temsilcisi ise önceki turda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken bu turda ilk 2 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı.

  • ZVVZ USK Prag
  • Fenerbahçe Opet
  • FIBA Avrupa Ligi

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