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Spor

Fenerbahçe Opet'in bileği Avrupa'da bükülmüyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur F Grubu dördüncü maçında deplasmanda Çekya'nın ZVVZ UZK Prag ekibine konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Opet, rakibini 63-54'lük skorla mağlup ederek namağlup liderliğini südürdü.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 23:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in bileği Avrupa'da bükülmüyor
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur F Grubu dördüncü maçında Çekya'nın ZVVZ UZK Prag ekibini 63-54 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla namağlup liderliğini südürdü.

Salon: Kralovka Arena

Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya)

ZVVZ USK Prag: Cazorla 8, Vorackova 6, Ayayi 11, Magbegor 4, Jones 12, Vyoralova 5, Hof 8, Andelova

Fenerbahçe Opet: Atkins 4, Williams 7, Meesseman 19, Sabally 4, Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır 3, Alperi Onar 8, Badiane 5, Charles 2

1. Periyot: 18-12

Devre: 34-35

3. Periyot: 45-50

  • Fenerbahçe Opet
  • ZVVZ USK Prag
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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