27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
  • Fenerbahçe Opet'in konuğu Casademont Zaragoza
Spor

Fenerbahçe Opet'in konuğu Casademont Zaragoza

FIBA Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur 5. maçında Fenerbahçe Opet yarın sahasında İspanyol ekibi Casademont Zaragoza mücadele edecek.

27 Ocak 2026 Salı 10:28
Fenerbahçe Opet'in konuğu Casademont Zaragoza
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun ikinci tur beşinci maçında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grubunda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında İtalya'nın Umana Reyer takımını deplasmanda 71-61 yendi.

Casademont Zaragoza ise 6 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayarak 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe Opet, ikinci turda İspanyol temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadelede rakibini 95-64 mağlup etti.

  • Casademont Zaragoza
  • FIBA Avrupa Ligi
  • Fenerbahçe Opet

