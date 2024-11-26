Fenerbahçe Opet'in konuğu Polkowice

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Fenerbahçe, lider olarak ikinci tura yükselmeyi garantiledi. 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan KGHM BC Polkowice ise 3. sırada bulunuyor.

Bu sezon yeni formatla oynanan organizasyonun ilk turunda 4 grupta 16 takım yer alıyor. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, adlarını ikinci tura yazdıracak. Son sırada yer alanlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.