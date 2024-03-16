Fenerbahçe Opet'in rakibi Çukurova Belediye Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26. hafta maçına Çukurova Belediye Spor Kulübü karşısında çıkıyor. Fenerbahçe, 16 Mart Cumartesi günü saat 17.00'da, rakibini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Müsabaka Fenerbahçe Televizyonu'ndan yayınlanacak.
Ligde oynadığı 24 maçta 22 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sarı-lacivertliler zirvede yer alıyor. 70 set alıp 13 set veren ev sahibi, şu ana kadar 68 puan topladı.
25 karşılaşmada 8 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşayan rakip Çukurova Belediyesi Spor Kulübü 11. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Opet, rakibini ligin ilk yarısında 3-0 mağlup etti.