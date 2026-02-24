İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8648
  • EURO
    51,7331
  • ALTIN
    7295.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona

EuroLeague yarı final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet yarın İspanyol ekibi Spar Girona ile karşılaşacak.

AA24 Şubat 2026 Salı 11:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona
ABONE OL

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) yarı final play-in ikinci maçında yarın İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.

Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

İlk maçta rakibini 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'a taşıyacak ve turu geçen taraf olacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan ekip, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak.

İspanyol temsilcisinin yarın oynanacak müsabakayı kazanması durumunda üçüncü maç, 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

  • Fenerbahçe Opet
  • Spar Girona
  • FIBA Avrupa Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.