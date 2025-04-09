Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi USK Prag oldu

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag, İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 79-72 yendi.
ZVVZ USK Prag, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Fenerbahçe Opet ile ZVVZ USK Prag arasındaki yarı final maçı, 11 Nisan Cuma günü TSİ 18.30'da oynanacak.
Salon: Principe Felipe
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Mihkel Manniste (Estonya)
Beretta Famila Schio: Juhasz 8, Verona 5, Salaun 13, Keys 13, Laksa 10, Bestagno 6, Sottana 12, Zanardi, Andre 5
ZVVZ USK Prag: Oblak 14, Cazorla 2, Vorackova 2, Ayayi 19, Jones 17, Andelova 7, Vyoralova 4, Magbegor 8, Hof 6
1. Periyot: 18-19
Devre: 35-47
3. Periyot: 54-61