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Spor

Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi USK Prag oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag, İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 79-72 mağlup ederek yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi USK Prag oldu
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İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag, İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 79-72 yendi.

ZVVZ USK Prag, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Fenerbahçe Opet ile ZVVZ USK Prag arasındaki yarı final maçı, 11 Nisan Cuma günü TSİ 18.30'da oynanacak.

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Mihkel Manniste (Estonya)

Beretta Famila Schio: Juhasz 8, Verona 5, Salaun 13, Keys 13, Laksa 10, Bestagno 6, Sottana 12, Zanardi, Andre 5

ZVVZ USK Prag: Oblak 14, Cazorla 2, Vorackova 2, Ayayi 19, Jones 17, Andelova 7, Vyoralova 4, Magbegor 8, Hof 6

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-47

3. Periyot: 54-61

  • FIBA Kadınlar
  • USK Prag
  • Fenerbahçe Opet

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