İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin, hayaline kavuştuğunu açıkladı
Spor

Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin, hayaline kavuştuğunu açıkladı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in transfer ettiği Cansu Çetin, sarı-lacivertli forma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 18:17 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:19
ABONE OL

Cansu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarında, büyük bir camianın parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Bu benim çocukluk hayalimdi. Ailece Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe'yi her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Oraya ait bir formayı taşıyabilmek benim için çok özel bir duygu. Umarım voleybol kariyerimin sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ederim." ifadelerini kullandı.

Voleybolu çok özlediğini vurgulayan Cansu, "Çünkü yarım kalan bir sezonu devam ettiremedik ama bu senenin çok daha özel bir sene olacağına inanıyorum. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." şeklinde görüş belirtti.

2 metrelik yılan korkuttu!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.