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Spor

Fenerbahçe Opet'in yıldızı galibiyeti değerlendirdi

Fenerbahçe Opet'in Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından sarı lacivertlilerin yıldız ismi Magdalena Stysiak, açıklamalarda bulundu.

AA24 Kasım 2023 Cuma 21:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in yıldızı galibiyeti değerlendirdi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet'te Polonyalı oyuncu Magdalena Stysiak, çok iyi bir işe imza attıklarını söyledi.

Stysiak, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaydettiği 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan 22 yaşındaki pasör çaprazı, "Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. VakıfBank çok güçlü bir takım. Maçın başında takım olarak savunmada, serviste ve blokta çok iyi bir performans gösterdik. Çok mutluyum. Galip gelerek çok iyi bir işe imza attık." ifadelerini kullandı.

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