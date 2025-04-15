Fenerbahçe Opet'te Valeria Garnier ile yollar ayrıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, başantrenörü Valerie Garnier ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başantrenörümüz Valerie Garnier'e teşekkürlerimizle!

2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır.

Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."