Fenerbahçe Opet'ten farklı galibiyet: 129-43

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u konuk etti.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 129-43 kazandı.
Ligde çıktığı 14. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 15. maçında 14. yenilgisini yaşadı.
Ligin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, BOTAŞ'a konuk olacak. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise Kocaeli Spor Kulübü'nü konuk edecek.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Mesut Öztürk, İsmail Binbir, Ali Küçükerdem
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 18, McCovan 12, McBride 14, Tuana Vural 10, Selen Baş 5, Ayşe Yılmaz 11, Milic 25, Meltem Avcı Yılmaz 10, Williams
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Dilara Tongar 2, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 15, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 8, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin
1. Periyot: 34-10
Devre: 62-17
3. Periyot: 93-32