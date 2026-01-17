İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet'ten farklı galibiyet: 129-43
Spor

Fenerbahçe Opet'ten farklı galibiyet: 129-43

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında ağırladığı Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 129-43 mağlup etti.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'ten farklı galibiyet: 129-43
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u konuk etti.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 129-43 kazandı.

Ligde çıktığı 14. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 15. maçında 14. yenilgisini yaşadı.

Ligin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, BOTAŞ'a konuk olacak. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise Kocaeli Spor Kulübü'nü konuk edecek.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mesut Öztürk, İsmail Binbir, Ali Küçükerdem

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 18, McCovan 12, McBride 14, Tuana Vural 10, Selen Baş 5, Ayşe Yılmaz 11, Milic 25, Meltem Avcı Yılmaz 10, Williams

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Dilara Tongar 2, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 15, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 8, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin

1. Periyot: 34-10

Devre: 62-17

3. Periyot: 93-32

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.