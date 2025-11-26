İSTANBUL 19°C / 12°C
Fenerbahçe Opet'ten Olympiakos'a 52 sayı fark!

Fenerbahçe Opet, Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu altıncı ve son haftasında konuk olduğu Olympiakos'u 99-47 mağlup etti. Grubunu namağlup lider tamamlayan sarı lacivertliler adını bir üst tura yazdırdı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'ten Olympiakos'a 52 sayı fark!
ABONE OL

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu altıncı ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 99-47 yendi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada ilk periyodu 31-8 önde tamamlayan Fenerbahçe Opet, devre arasına 49-26 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 79-39 önde girdiği karşılaşmayı 99-47 kazandı.

GRUBU NAMAĞLUP TAMAMLADI

Lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi daha önce garantileyen Fenerbahçe Opet, grubu namağlup tamamladı.

SALON: Peace and Friendship

HAKEMLER: Armin Mutapcic, Hrvoje Cavar, Veronika Vavrova

OLYMPIACOS: Spyridopoulou 3, Jakubcova 1, Woolfolk 5, Karlafti 5, Krivacevic 4, Christinaki 9, Kollatou 6, Johnson 6, Raber 8, Ntala, Togka

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 12, Idil Saçalır 2, Alperi Onar 5, Meesseman 19, Rupert 14, Tilbe Şenyürek 2, Gustafson 16, McBride 18, Allemand 11

1'İNCİ PERİYOT: 8-31

DEVRE: 26-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 39-79

  • Fenerbahçe Opet
  • Kadınlar EuroLeague
  • Olympiakos maçı

