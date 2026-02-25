İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8663
  • EURO
    51,8222
  • ALTIN
    7290.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet'ten üst üste 6. Final Four!
Spor

Fenerbahçe Opet'ten üst üste 6. Final Four!

Fenerbahçe Opet, Girona'yı 65-58 mağlup ederek Kadınlar EuroLeague'de üst üste altıncı kez Final Four'a yükseldi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'ten üst üste 6. Final Four!
ABONE OL

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımını 65-58 yendi.

Turun ilk karşılaşmasında rakibini evinde 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyonda doğrudan yarı finale yükseldi.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Diogo Martins (Portekiz)

Spar Girona: Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5, Lopez, Ribas

Fenerbahçe Opet: Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Sevgi Uzun, Olcay Çakır 4, Alperi Onar, Milic

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-32

3. Periyot: 50-53

  • Fenerbahçe Opet
  • Kadınlar EuroLeague
  • Final Four

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.