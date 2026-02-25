Fenerbahçe Opet'ten üst üste 6. Final Four!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımını 65-58 yendi.
Turun ilk karşılaşmasında rakibini evinde 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyonda doğrudan yarı finale yükseldi.
Salon: Pavello Fontajau
Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Diogo Martins (Portekiz)
Spar Girona: Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5, Lopez, Ribas
Fenerbahçe Opet: Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Sevgi Uzun, Olcay Çakır 4, Alperi Onar, Milic
1. Periyot: 18-20
Devre: 32-32
3. Periyot: 50-53