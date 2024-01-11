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Spor

Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! Ve Rade Krunic'te mutlu son

Stoper hattına İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'yi dahil ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic için Milan ile anlaşma sağladı.

11 Ocak 2024 Perşembe 01:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe orta sahasına kavuşuyor! Ve Rade Krunic'te mutlu son
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Kış transfer döneminde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen ve uzun zamandır peşinde olduğu Milanlı Rade Krunic'de sona yaklaştı.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptı.

Milan'ın bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

DZEKO YARDIMCI OLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun bu transferde Rade Krunic'i ikna etmek için elinden geleni yaptığı da söylendi.

Fenerbahçe'nin, Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında 3 yıllık bir sözleşme imzalaması da bekleniyor.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Rade Krunic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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