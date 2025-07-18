Forvete Jhon Duran'ı getiren, savunmaya da Archie Brown takviyesi yapan Fenerbahçe, orta saha bölgesinin kurgusunu da yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Tecrübeli teknik adam Jose Mourinho, Faslı ön libero Sofyan Amrabat'ın performansından memnun değil. Mou, bu bölgeye sezon boyunca güveneceği bir isim talep ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten yönetim, radarına Yves Bissouma'yı almıştı. 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Tottenham'ın 20 milyon poundluk bonservis talebini fazla bulan Kanarya, ibreyi Wilfred Ndidi'ye çevirdi.

JUVENTUS DA DEVREYE GİRDİ

Nijerya basınından PUNCH Sports'un haberine göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den küme düşen L.City'nin yıldızı Wilfred Ndidi ile ciddi şekilde ilgileniyor. 28 yaşındaki Nijeryalı'nın, 9 milyon sterlin civarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Çizme basınından Tuttosport'a göre İtalyan devi Juventus da başarılı orta sahanın şartlarını sordu. Geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada görev alan Ndidi, 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro seviyesinde.