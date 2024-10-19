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Spor

Fenerbahçe-Panathinaikos maçına yoğun ilgi! Biletler tükendi

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos Aktor ile oynayacağı maçın biletleri tükendi; yalnızca öğrenci biletleri salon gişesinden satılacak.

19 Ekim 2024 Cumartesi 01:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Panathinaikos maçına yoğun ilgi! Biletler tükendi
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THY Euroleague'in 5. haftasında İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe Beko-Panathinaikos Aktor maçının biletleri tükendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Aktor'u konuk edecek. Müsabaka biletlerinin tamamı satıldı.

Sadece öğrenci biletlerinin satışının salon gişesinden yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Büyük Fenerbahçe taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz." denildi.

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