Fenerbahçe-Panathinaikos maçına yoğun ilgi! Biletler tükendi

THY Euroleague'in 5. haftasında İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe Beko-Panathinaikos Aktor maçının biletleri tükendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Aktor'u konuk edecek. Müsabaka biletlerinin tamamı satıldı.

Sadece öğrenci biletlerinin satışının salon gişesinden yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Büyük Fenerbahçe taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz." denildi.