Fenerbahçe pas rekoru kırdı

DHA 26 Ocak 2021 Salı 12:07 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 12:07

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle sıkışık fikstürde oynanan ligin ilk yarısını Beşiktaş 44 puanla zirvede bitirirken, Fenerbahçe ise 42 puanla 2'nci sırada tamamladı. Maç başı 2.1 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertli ekip, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile yoluna devam etti.

Ligde üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen sarı-lacivertli ekip, dün sahasında oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçından galip ayrıldı. Fenerbahçe, ligde ilk yarı perdesini teknik direktör Erol Bulut'un planladığı şekilde kapatamasa da, genç teknik adam, "5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip istediğimiz hedefte oluruz" diyerek ikinci yarıda olumlu tablonun süreceğinin de sinyallerini verdi.

PAS REKORU KIRILDI

Sarı-lacivertle ekip, Kayserispor karşısında bu sezonki pas rekorunu kırdı. Ülker Stadyumu'ndan 3-0 galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, mücadelede 629 isabetli pas yaparak bu sezon Süper Lig'deki en yüksek pas sayısına ulaştı.

EROL BULUT'TAN SAVUNMADA 8'İNCİ FARKLI KURGU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dünkü maçta savunmada yeni bir kurguyla takımını sahaya sürdü. Kayserispor önünde Serdar Aziz - Attila Szalai ikilisi savunmada yer aldı. Fenerbahçe karşılaşmadan gol yemeden ayrılırken, Bulut bu sezonunun ilk yarısında savunmada 8'inci kez farklı bir kurgu denemiş oldu. Süper Lig'in ilk haftasından bu yana; Serdar - Tisserand, Tisserand - Lemos, Serdar - Sadık, Serdar - Lemos, Sadık - Tisserand, Sadık - Lemos, Tisserand - Gustavo ikilileri ile sahaya çıkan sarı-lacivertliler Kayserispor maçında ise Serdar - Szalai ile oynadı.

TRANSFERDE HIZ KESMEDİ

Sezon başında takıma önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, ara transfer dönemini de boş geçmedi. Erol Bulut'un istekleri doğrultusunda yeni isimleri kadroya katmaya devam eden Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun özverili çalışmaları taraftara gelecek için de büyük umut verdi. Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye geri dönerken, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Mesut Özil gibi bir dünya yıldızı da sarı-lacivertli renklere bağlandı.

ATTILA SZALAI BEĞENİ TOPLADI

Sarı-lacivertli ekibin Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4,5 buçuk yıllığına anlaşma imzaladığı Macar stoper Attila Szalai, dün akşam Kayserispor maçında büyük beğeni topladı. Takımla kısa bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, ilk defa Fenerbahçe formasını giydi. 90 dakika boyunca sergilediği performans ile kendini ilk maçta ispat eden 23 yaşındaki futbolcu, hem teknik heyetten hem de karşılaşmayı izleyenlerden alkış aldı. Erol Bulut, Szalai'nin performansı için, "Attila 5 senedir takımda oynuyor gibi performans sergiledi. Arkadaşlarıyla çok iyi iletişim kurdu. İnşallah bu şekilde devam eder" diyerek beğenisini dile getirdi.

MESUT ÖZİL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Diğer taraftan, Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı ve yarın imza töreni düzenleyeceği Mesut Özil, maç eksiğini kapatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma dahil olduğu günden beri çalışmalarını aksatmayan yıldız futbolcu, Kayserispor mücadelesi öncesinde bile bireysel antrenmanını gerçekleştirdi. Ligin ikinci yarısında hazır olması beklenen Özil'in daha fazla maç kaçırmadan sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un en önemli silahı olacak başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Galatasaray derbisinde sahne alması planlanıyor.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL İSTANBUL'A GELDİ, NİJERYALI OYUNCU KARANTİNADA KALMAYACAK

Bright Osayi-Samuel transferinin devre arasında gerçekleşmesi için Queens Park Rangers ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, futbolcuyu Türkiye'ye getirdi. Dün akşam saatlerinde Atatürk Havaliman Genel Havacılık Terminali'ne gelen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkelerden gelmediği için karantinada kalmayacak. Bright Osayi-Samuel, İrlanda'nın başkenti Dublin'den kalkan özel uçakla Türkiye'ye geldiği için karantinaya girmeyecek. Osayi, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayacak sözleşmeye imza atacak.