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Fenerbahçe pas ve pres çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla sonra erdiği kaydedildi.     

Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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