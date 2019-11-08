Fenerbahçe Pedro için harekete geçti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de devre arasında yapılması planlanan transferler için de çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertlilerin Chelsea forması giyen Pedro ile ilgilendiği öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, İspanyol futbolcuyla ilgileniyor. Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcunun adı Inter, Milan ve Juventus'la da anılıyordu. Fenerbahçe'nin de oyuncuya talip olduğu ve ocak ayında transfer için girişimde bulunacağı belirtildi.

(Futbol Arena)