23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7587
  • 6,3555
  • 270.998
  • 103514
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Pedro için harekete geçti

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Pedro ile ilgilendiği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de devre arasında yapılması planlanan transferler için de çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertlilerin Chelsea forması giyen Pedro ile ilgilendiği öne sürüldü. 
 
İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, İspanyol futbolcuyla ilgileniyor. Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcunun adı Inter, Milan ve Juventus'la da anılıyordu. Fenerbahçe'nin de oyuncuya talip olduğu ve ocak ayında transfer için girişimde bulunacağı belirtildi. 
 
(Futbol Arena)
 

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

'Bitcoin Safiye' yakalandı

'Bitcoin Safiye' yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

1 haftada ikinci güncelleme! Apple, iPhone modelleri için...

1 haftada ikinci güncelleme! Apple, iPhone modelleri için...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA