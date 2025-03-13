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Spor

Fenerbahçe penaltı bekledi! Hakem, Talisca'ya sarı kart gösterdi

Fenerbahçe'de Rangers karşısında hızlı atağa çıktığı bir pozisyonda Anderson Talisca ceza sahası çizgisi üzerinde gördüğü müdahale sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek Talisca'ya sarı kart gösterdi.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 23:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe penaltı bekledi! Hakem, Talisca'ya sarı kart gösterdi
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Fenerbahçe, Rangers ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

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