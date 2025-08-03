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Spor

Fenerbahçe peşindeydi! Alejandro Garnacho için resmi açıklama geldi

Yeni sezon hazırlıklarına ABD'de devam eden Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, adı Fenerbahçe ile anılan 21 yaşındaki genç yıldız Alejandro Garnacho için açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda konuşan Amorim 'Açıkça başka bir takımda farklı bir şey istediği anlaşılıyor.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 16:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe peşindeydi! Alejandro Garnacho için resmi açıklama geldi
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İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester United, bu gece Everton'la karşı karşıya gelecek.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, karşılaşma öncesinde İngiliz basınına konuştu. Amorim, BBC'ye verdiği röportajda takımdan ayrılığı gündemde olan Alejandro Garnacho'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amorim'in kadroda düşünmediği isimlerden Garnacho'yla Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmişti.

Portekizli teknik direktör genç futbolcu için şunları söyledi, "Garnacho gerçekten yetenekli bir çocuk. Ama bazen işler yolunda gitmiyor. Bunun ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorsunuz. Açıkça başka bir takımda farklı bir şey istediği anlaşılıyor." dedi.

Amorim sözlerini şöyle sürdürdü, "Yeni mücadeleler istiyor. Transfer dönemi devam ediyor. Ben sadece takımda kalacağını düşündüğüm oyuncularla çalışıyorum."

Manchester United'da takımda düşünülmeyen isimlerden Marcus Rashford, Barcelona'ya kiralık olarak transfer oldu. Antony, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia'nın geleceğiyle ilgili ise belirsizlik devam ediyor.

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