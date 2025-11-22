F.Bahçe'nin golcü listesinde üst sıralarda yer alan Alexander Sörloth ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'e yakınlığıyla bilinen Atletimedia adlı internet sitesinde yer alan haberde şu ilginç detaylar yer alıyor: "F.Bahçe, Sörloth'un yeni idolü olabileceğine inanıyor ve bu nedenle devre arası transfer döneminde bu transferi bitirmeyi planlıyor. İngiltere'den Newcastle da 29'luk golcü oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenen bir diğer kulüp."

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ancak Atletico Madrid yönetimi, Norveçli yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin 29 yaşındaki santrfora ilerleyen maçlarda ihtiyaç duyacağını düşündüğü için gönderilmesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Deneyimli ismin Atletico Madrid ile olan sözleşmesi, 2028 yılının haziran ayında sona eriyor. Sörloth'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

67 MAÇTA 26 GOL 2 ASİST YAPTI

A.Madrid, 2024'te kadrosuna kattığı Norveçli yıldız için 32 milyon euro bonservis ödemişti. Başarılı oyuncu, bu sezon oynadığı 17 maçta 789 dakika sahada kaldı. Sörloth, bu süre içinde sadece 2 gol kaydetti. Başarılı oyuncu, Madrid forması altında oynadığı 67 maçta 26 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sörloth, bordo-mavili forma altında oynadığı 49 maçta 33 gol, 11 asist yaptı.