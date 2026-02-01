İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe peşindeydi! İşte Ademola Lookman'ın yeni takımı

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Ademola Lookman transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Nijeryalı yıldız, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in teklifini kabul etti. İşte detaylar...

1 Şubat 2026 Pazar 09:42
Fenerbahçe peşindeydi! İşte Ademola Lookman'ın yeni takımı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve anlaşma sağladığı Ademola Lookman'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman, Atletico Madrid'in kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

ATLETİCO MADRID ANLAŞMAYA VARDI

İspanyol ekibi, oyuncunun kulübü Atalanta ile de 40 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı ve transferi bitirmeye çok yaklaştı.

Haberde, Lookman'ın tüm taraflara Atletico Madrid teklifini önceliklendirmek istediğini bildirdiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin maaş teklifini iyileştirmesine rağmen oyuncunun kararının değişmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE OLMADI

Sarı-lacivertlilerin yıllık 8.5 milyon euro net maaş ve bonuslar içeren teklif sunduğu, Atalanta ile 40 milyon Euro bedelde anlaşma sağlandığı ancak ödeme planı ve banka teminatları konusunda uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

Öte yandan Atletico Madrid'in Atalanta ile ödeme şartları dahil anlaşmaya vardığı ve şu anda Lookman'ın sözleşme detaylarıyla ilgili son kararını beklediği kaydedildi. Resmi adımların bugün atılması ve transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

