Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği 37 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Barcelona ile yıl sonuna kadar sürecek kontratını tamamlama niyetinde. Sky Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg, Lewa hakkında şu haberi geçti: "Robert Lewandowski, ocak transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmak istemiyor. Yaz aylarında emekli olması da söz konusu değil. FC Barcelona'daki geleceği tamamen açık, sözleşmesi sona ermek üzere. Sene sonu görüşülecek." Öte yandan Lewandowski, Katalan medyasına verdiği röportajda takımda bir baba gibi görüldüğünü söyledi: "Bazı takım arkadaşlarımın babalarından büyüğüm. Bu beni onlar hakkında düşündürüyor. Gençler bana babaları gibi davranıyor. Bu komik ve sevimli bir durum. Onların yaşındayken nasıl çalıştığımı anlatıyorum. Geleceğime yakında karar vereceğim. Sakinim. Sadece sportif bir karar değil duygusal bir karar da olacak. Acele etmiyorum."