15 Kasım 2025 Cumartesi
  • Fenerbahçe peşindeydi! Robert Lewandowski'nin sözleri kafaları karıştırdı
Fenerbahçe peşindeydi! Robert Lewandowski'nin sözleri kafaları karıştırdı

Fenerbahçe'nin forvet arayışları sürerken Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için nabız yokladığı belirtildi. Kariyerinin son dönemine yaklaştığını söyleyen tecrübeli golcünün sözleri ise geleceğine dair önemli soru işaretlerine neden oldu.

Ara transferde forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için harekete geçtiği bildirildi. 37 yaşındaki Polonyalı golcünün kariyeriyle ilgili kullandığı ifadeler ise akıllarda soru işareti oluşturdu.

İşte Lewa'nın açıklamaları: "Uzun yıllar boyunca baskı ve beklentilerle yaşadım. Bazen dışarıdan bir motivasyon kaynağına ihtiyaç duyuyordum. Kendimde yeni duygular bulmam gerekti. Yaş aldıkça birçok şeye daha farklı bakmaya başladım. Kariyerim yavaş yavaş sona geliyor ama o güne kadar sadece sportif olarak değil, duygusal olarak da her şeyin tadını çıkarmak istiyorum.

YAKINDA KARAR VERECEĞİM

Birkaç ay sonra nerede olacağını bilmediğini söyleyen tecrübeli yıldız, "İçimde büyük bir huzur var. Birkaç ay sonra nerede olacağımı, ne yapmak isteyeceğimi bilmiyorum. Bir şey yapmak zorunda değilim, acelem de yok. Yakında hangi yoldan gitmek istediğime karar vereceğim ve seçeneklere bakacağım" şeklinde konuştu.

