  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Fenerbahçe peşini bırakmıyor! N'Golo Kante'de kritik 24 saat
Spor

Fenerbahçe peşini bırakmıyor! N'Golo Kante'de kritik 24 saat

Suudi ekibi Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği N'Golo Kante'nin transferinde pürüz çıkarıyor. Sarı lacivertli ekip, Kante için Al Ittihad yönetimi üzerinde baskı kuruyor ve transferi yaz dönemine bırakmak istemiyor. İşte detaylar...

AKŞAM18 Ocak 2026 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe peşini bırakmıyor! N'Golo Kante'de kritik 24 saat
Fenerbahçe'ye 'evet' diyen N'Golo Kante'nin transferinde Al-Ittihad'ın çıkardığı kriz sürüyor. Suudi basınındaki haberlere göre; Fransız orta saha oyuncusu ile Al Ittihad yönetimi arasındaki temel anlaşmazlık sözleşme süresi üzerinde yoğunlaşıyor. 34 yaşındaki oyuncu, iki sezonluk bir kontrat talep ederken, Al Ittihad yönetimi yalnızca mevcut 25 milyon euro maaşla bir yıllık uzatma teklifinde ısrarcı. Bu durum, taraflar arasında ciddi bir görüş ayrılığına yol açmış durumda. Fenerbahçe ise süreci yakından takip eden kulüp konumunda.

HOCASI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Kanarya, Kante transferi üzerinden Al Ittihad yönetimi üzerinde baskı kuruyor ve transferi yaz dönemine bırakmak istemiyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Kante, Fenerbahçe'de oynamaya son derece istekli ve sunulan kişisel şartları dikkatle değerlendiriyor. Al Ittihad cephesinde ise teknik direktör Sergio Conceiçao, Kante'nin sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Sportif direktör Ramon Planes de bu yönde bir duruş sergilerken, kulüp yönetimi henüz resmi bir geri adım atmış değil.

KANARYA'NIN ELİ GÜÇLÜ

Öte yandan Kante'nin menajeri, oyuncunun Al Ittihad'dan ayrılma isteğini kulübe resmi olarak bildirdi. Kante'nin, transferi kolaylaştırmak adına sözleşmesindeki tüm alacaklardan vazgeçmeye hazır olduğu, ancak kalması halinde tek şartının iki yıllık yeni bir sözleşme olduğu ifade edildi. Kanté'nin mevcut sözleşmesinin son dönemine girmiş olması ve FIFA kuralları gereği başka kulüplerle serbestçe görüşebilmesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Türk kulübünün önümüzdeki günlerde baskıyı artırması ve oyuncunun 24 saat içinde vereceği kararın transferin kaderini belirlemesi bekleniyor.

