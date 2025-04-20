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Spor

Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda kazandı

enerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hakkarigücüspor'u 2-1 mağlup etti.

AA20 Nisan 2025 Pazar 16:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda kazandı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 2-1 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, Rasmata Sawadogo'nun 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında Ece Türkoğlu'nun ayağından bulduğu golle eşitliği yakaladı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

Konuk ekipte 51. dakikada orta saha çizgisinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marta Cox'un doğrudan kaleye gönderdiği uzun top, yerden sekerek ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 64'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. 8. sıradaki Hakkarigücü ise 31 puanda kaldı.

  • Hakkarigücüspor
  • Enerbahçe
  • Galibiyet

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