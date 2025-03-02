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Spor

Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında rakibini ezdi geçti

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Bornova Hitab Spor'u 5-0'lık skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

HABER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 16:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında rakibini ezdi geçti
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bornova Hitab Spor'u konuk etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler 5-0 kazandı ve puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Marta Cintra, 34, 43 ve 60 ve 72. dakikalarda Yağmur Uraz kaydetti.

ALİ KOÇ İZLEDİ

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş birlikte izledi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 19. haftasında 9 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Bornova Hitab Spor ise gelecek hafta 9 Mart Pazar günü Amed'i konuk edecek. Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13:00'te başlayacak.

  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi
  • Bornova Hitab Spor

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