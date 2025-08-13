UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar tamamlanırken, Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.

Sarı lacivertlilerin bu başarısının ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere: 94.939

2- İtalya: 84. 374

3- İspanya: 78.703

4- Almanya: 74.545

5- Fransa: 67.748

6- Hollanda: 60.950

7- Portekiz: 55.166

8- Belçika: 52.950

9- TÜRKİYE: 43.000

10- Çekya: 39.800

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DE

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bu hafta doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkacak. Bu maçlarda alınacak skorlar UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.