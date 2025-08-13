İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7376
  • EURO
    47,6846
  • ALTIN
    4397.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe play-off biletini kaptı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Spor

Fenerbahçe play-off biletini kaptı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turu biletini alan taraf oldu. Maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki son durumu...

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe play-off biletini kaptı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar tamamlanırken, Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.

Sarı lacivertlilerin bu başarısının ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere: 94.939

2- İtalya: 84. 374

3- İspanya: 78.703

4- Almanya: 74.545

5- Fransa: 67.748

6- Hollanda: 60.950

7- Portekiz: 55.166

8- Belçika: 52.950

9- TÜRKİYE: 43.000

10- Çekya: 39.800

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DE

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bu hafta doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkacak. Bu maçlarda alınacak skorlar UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.