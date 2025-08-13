UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar tamamlanırken, Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
Sarı lacivertlilerin bu başarısının ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:
1- İngiltere: 94.939
2- İtalya: 84. 374
3- İspanya: 78.703
4- Almanya: 74.545
5- Fransa: 67.748
6- Hollanda: 60.950
7- Portekiz: 55.166
8- Belçika: 52.950
9- TÜRKİYE: 43.000
10- Çekya: 39.800
GÖZLER BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DE
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bu hafta doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkacak. Bu maçlarda alınacak skorlar UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.