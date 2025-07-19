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Spor

Fenerbahçe, Portekiz'de ikinci sınavına çıkıyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria ile karşılaşacak.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Portekiz'de ikinci sınavına çıkıyor
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2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.

JHON DURAN TEKNİK HEYETE BAĞLI

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.

Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.

EN-NESYRİ VE CENK DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek.

Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da sakatlıklarını atlattı.

3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

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