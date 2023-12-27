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Spor

Fenerbahçe, Premier Lig'de yıldız avında! Hedefte Cezayirli sol kanat var

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Premier Lig'de West Ham forması giyen Said Benrahma için girişimde bulunacak.

Takvim27 Aralık 2023 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Premier Lig'de yıldız avında! Hedefte Cezayirli sol kanat var
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Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak gündemine çok sürpriz bir isim geldi.

HEDEF SAID BENRAHMA!

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu Said Benrahma'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Piyasa değeri 22 milyon Euro olan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin önemli bir rakibinin olduğu da ortaya çıktı.

TRANSFERDE RAKİP LYON

Fransız ekibi Lyon da Benrahma'yı kiralamak istiyor. Hem Fenerbahçe hem de Lyon'un Cezayirli sol kanadı kiralamak girişimlerine başladığı da gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşında ve 1.72 boyunda olan Said Benrahma sağ ayaklı olmasına karşın sol kanatta oynuyor. 25 kez Cezayir Milli Takım formasını terleten Said Benrahma, bu sezon West Ham United formasıyla 19 resmi maçta 2 asist yaptı.

23 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Toplam 1023 dakika sahada kaldı. 2026 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi olan Said Benrahma, Ocak 2021'de Brentford'dan West Ham 23.1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

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