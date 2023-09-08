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Spor

Fenerbahçe, PSG'den dönüş bekliyor

Fenerbahçe, PSG ile iletişime geçerek Danilo Pereira'nın durumunu sormuştu. Başkan Ali Koç, bu transferde Fransız ekibinin sahibi El-Khalifa ile yakın ilişkilerini kullanmayı planlıyor. Ancak ilk olarak PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin vereceği karar bekleniyor.

fanatik8 Eylül 2023 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe, PSG'den dönüş bekliyor
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Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fransız devinde artık 11'in önemli parçalarından biri olarak görülmüyor. Yeni transfer Manuel Ugarte formayı kaptı. Altyapıdan A takıma yükselen 17 yaşındaki Zaire Emery de rotasyonda Danilo'nun önünde yer alıyor. Bu nedenle Luis Enrique'nin, Portekizli yıldızın transferine onay verme ihtimali düşük değil.

KISA SÜREDE BİLDİRECEK

Başarılı teknik adamın kısa sürede öğrencisinin geleceğiyle ilgili kararı PSG Yönetimi'ne bildirmesi bekleniyor. SarıLacivertliler şimdi Fransa'dan gelecek haberi bekliyor. Luis Enrique'nin ayrılığa onay vermesi halinde, 31 yaşındaki yıldız ve menajeriyle görüşmeler başlayacak. Ali Koç ise El-Khalifa ile masaya oturarak satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunu çözmeye çalışacak. Enrique'den olumsuz yanı gelirse, Danilo defteri kapanacak.

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