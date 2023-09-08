Fenerbahçe, PSG'den dönüş bekliyor

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fransız devinde artık 11'in önemli parçalarından biri olarak görülmüyor. Yeni transfer Manuel Ugarte formayı kaptı. Altyapıdan A takıma yükselen 17 yaşındaki Zaire Emery de rotasyonda Danilo'nun önünde yer alıyor. Bu nedenle Luis Enrique'nin, Portekizli yıldızın transferine onay verme ihtimali düşük değil.

KISA SÜREDE BİLDİRECEK



Başarılı teknik adamın kısa sürede öğrencisinin geleceğiyle ilgili kararı PSG Yönetimi'ne bildirmesi bekleniyor. SarıLacivertliler şimdi Fransa'dan gelecek haberi bekliyor. Luis Enrique'nin ayrılığa onay vermesi halinde, 31 yaşındaki yıldız ve menajeriyle görüşmeler başlayacak. Ali Koç ise El-Khalifa ile masaya oturarak satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunu çözmeye çalışacak. Enrique'den olumsuz yanı gelirse, Danilo defteri kapanacak.