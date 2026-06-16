İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,304
  • EURO
    53,7202
  • ALTIN
    6449.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe radyosu yeniden kulüp bünyesinde
Spor

Fenerbahçe radyosu yeniden kulüp bünyesinde

Fenerbahçe, 97.0 frekansıyla yayın yapan radyo kanalına dair sözleşmenin feshedilerek yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu.

IHA16 Haziran 2026 Salı 15:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe radyosu yeniden kulüp bünyesinde
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten, 'Fenerbahçe Radyosu yeniden Fenerbahçe'nin kontrolünde' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün menfaati doğrultusunda, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesi imzalanmış olup; Radyo Fenerbahçe'nin kısa süre içinde eski yayın merkezine taşınarak Fenerbahçe camiasına hizmet vermesi sağlanacaktır. Fenerbahçe'nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.